Romanya’da 2 otomobilin ve bir TIR’ın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de ağır yaralandı. Kazada ölenlerden 3 kişinin Kocaelili olduğu öğrenildi. Arçelik'in Gebze ve Çayırova fabrikalarında çalışan ve Romanya’ya iş için giden Hakan Tükkan, Saniye Çağlar ve Şems Aybars’ın cenazeleri Türkiye’ye gönderileceği öğrenildi.

ARÇELİK ÇALIŞANI 3 TÜRK

Anadolu Ajansı'na göre, Arçelik'in, Romanya'nın Targovişte şehrindeki fabrikası Arctic'e araçlarıyla giden 3 Türk yönetici, DN 71 yolunda geçirdikleri trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

KAZANIN SEBEBİ KARŞI YÖNDEN GELEN KAMYON

Bükreş'ten Arçelik'in Targovişte'deki fabrikasına giden araçta bulunan 3 Türk yönetici ve bir Rumen vatandaş hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Rumen yetkililer, ilk belirlemelere göre kazanın sebebinin karşı yönden gelen kamyon şoförünün fenalık geçirmesi sonucu ters yola girmesi nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti.