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Büyükakın: Kentin dinamikleriyle iletişim halindeyiz

Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli’yi en iyi şekilde yönetmenin, kentin tüm dinamikleriyle kurulacak iletişime bağlı olduğunu dile getirdi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Dr. Şenol Ergüney, Çiçekçiler Derneği Başkanı Hasan Öztürk, Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu ve beraberindeki heyetlerinin yanı sıra İzmit Kuruçeşme muhtarlarından Habibe Demiroğlu ile bölgedeki diğer yedi mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

KOCAELİ BİRLİKTE YÖNETMEK

Büyükşehir Belediyesi olarak Kocaeli’yi en iyi şekilde yönetmenin kentin tüm dinamikleriyle kurulacak iletişime bağlı olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarının ülkeye ve Kocaeli’ye yapacağı olumlu katkıya vurgu yaptı. Ziyaretler yapılan karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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