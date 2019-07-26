Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:23 TSİ- Sağlık G: Bugün 15:26 TSİ

1 bardak maden suyuyla gelen 10 fayda…

Bunaltıcı yaz sıcaklarında susuzluğu giderip serinletmede önemli bir alternatif olan maden suyu, sağlık açısından da birçok fayda sağlıyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, buna karşın maden suyu tüketiminde bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek “Maden suyu yüksek oranda tuz içerdiği için hipertansiyonlu hastalarda, böbrek hastalığı olanlarda ve hamilelerde, kişinin durumuna göre sınırlama getirilmelidir. Sağlıklı bireyler de günlük 2 su bardağını geçmemelidir” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, maden suyunun 10 faydasını ve toplumda çoğunlukla birbirine karıştırılan sodadan farkını anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Kemikleri güçlendiriyor

Maden suyunun düzenli tüketimi kemik sağlığını geliştiriyor; kadınlarda görülen menopoz sonrası kemik yoğunluğunun azalması (osteoporoz)  gibi hastalıkların önlenmesinde fayda sağlıyor. Aynı zamanda magnezyum içeriğiyle kas performansını koruyor.

Kötü kolesterolü düşürüyor

Yapılan bilimsel çalışmalar maden suyunun, magnezyum ve potasyum içeriği sayesinde kötü kolesterolü düşürücü etkisini olduğunu ortaya koyuyor.

Sindirime yardımcı oluyor

Özellikle ağır yemekler sonrasında ya da yemeği fazla kaçırmışsak imdadımıza yetişen maden suyu sülfat içeriği sayesinde pankreastan amilaz salgısını artırarak sindirime yardımcı oluyor.

Cildi güzelleştiriyor

Maden suyu zengin mineral içeriği ile cilt sağlığını korumak için de önemli katkıda bulunuyor; cildi nemlendiriyor ve kırışıklıkları geciktiriyor.

Romatizmaya iyi geliyor

Maden suyu romatizma ve artrit ile ilgili enflamasyonların azaltılmasına yardımcı olur.

Böbrekleri koruyor

İçeriğinde bulunan bikarbonat, klorid, potasyum ve sodyum eloktrolitleri dehidratasyonu engelleyerek su emilimini sağlıyor. Ayrıca yapılan çalışmalar; kalsiyum oksalat konsantrasyonunu azaltarak böbrek taşı riskini düşürücü etkisi yaptığını gösteriyor.

Sıvı ve elektrolit kaybını yerine koyuyor

Vücut sıvılarında yer alan elektrolitler; kalp, sinir ve kas fonksiyonlarının düzenli çalışmasını sağlıyor. Sıcak yaz günlerinde terle kaybedilen sıvı ve elektrolit kayıplarının yerine konulmasında sağlıklı bir tercih olarak öne çıkan maden suyu, içeriğinde bulunan bikarbonat, klorid, potasyum ve sodyum sayesinde terleme ile kaybedilen mineralleri yerine koyuyor.

Kas kramplarını önlüyor

Özellikle de sporcularda egzersiz sırası ve sonrasında kaybedilen sıvı ve elektrolit kaybına karşı önemli fayda sağlayan maden suyu, magnezyum içeriğiyle kas kramplarını önleyerek performansı koruyor.

Yüksek tansiyonla savaşıyor

Maden suyu zengin magnezyum içeriği sayesinde yüksek kan basıncının düzenlenmesinde katkı sağlıyor. Yapılan bir çalışma; günde 1 su bardağı maden suyu tüketen bir hipertansiyon hastasında kan basıncının normal düzeye gerilediğini gösteriyor.

Tatlı krizini önlüyor

Maden suyu magnezyum içeriği sayesinde insülin hormonunun duyarlılığını artırarak kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlamaktadır.

Bugün 15:23 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaeli Tıp Merkezi konkordato ilan etti mask
Kocaeli Tıp Merkezi konkordato ilan etti
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı? mask
Kocaeli Şehir Hastanesine personel alınacak mı?
Elif bebek hayata tutunacak mask
Elif bebek hayata tutunacak
Uzmanlardan burun estetiği yaptıranlara önemli uyarı mask
Uzmanlardan burun estetiği yaptıranlara önemli uyarı
10 numara yağ ölümlere yol açıyor mask
10 numara yağ ölümlere yol açıyor
Sebile Adıyaman tedavi olmayı bekliyor mask
Sebile Adıyaman tedavi olmayı bekliyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu mask
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu
Ali Haydar Bulut vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut vuruldu!
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor mask
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor
Bu pastanedeki poğaçalar, Türk'e 1, Suriyeli'ye 5 TL mask
Bu pastanedeki poğaçalar, Türk'e 1, Suriyeli'ye 5 TL
Karamürsel’in gururu Merih Demiral ilk hocasını unutmadı mask
Karamürsel’in gururu Merih Demiral ilk hocasını unutmadı
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu!

GALERİ

Enes Cengiz: Ben maganda değilim mask
Enes Cengiz: Ben maganda değilim
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak mask
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak
Derince'deki eski eş cinayeti anları güvenlik kameralarına yansıdı mask
Derince'deki eski eş cinayeti anları güvenlik kameralarına yansıdı
Yaşayan bebeğe "ölü" dediler mask
Yaşayan bebeğe "ölü" dediler
SEPAŞ “Sokağın Enerjisi” ödülleri sahiplerini buldu mask
SEPAŞ “Sokağın Enerjisi” ödülleri sahiplerini buldu
Sokak ortasında önce eski eşini sonra kendisini vurdu mask
Sokak ortasında önce eski eşini sonra kendisini vurdu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL