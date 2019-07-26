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Başiskele'ye "Moda pazarı" geliyor

Başiskele Belediyesi, önemli bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.
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Başiskele’de 4 Ağustos Pazar gününden itibaren her Pazar günü "Moda Pazarı" kurulacak. Barbaros Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda hizmet verecek olan moda pazarında tüm ünlü markalar dahil olmak üzere tekstil ürünleri satılacak. Başiskele Belediyesi’nin oluşturacağı bu yeni pazarda kıyafet, ayakkabı, çanta, aksesuar ve her türlü tekstil ürünü ihtiyacını karşılama imkanı bulunabilecek. Başiskele Belediyesi, iştiraki olan Başkent A.Ş. ve Kocaeli Pazarcılar Odası ile koordineli bir şekilde Barbaros Mahallesi Yürüyüş Caddesi üzerinde bulunanmodern Başiskelekapalı semtpazarı alanında haftada bir gün Pazar günleri ‘moda’ pazarı kuracak.

ÇEVRE İLLERİN ESNAFLARI DA KATILACAK

Moda Pazarı’nda Başiskele’nin yerel pazarcılarının yanı sıra, Kocaelili pazarcılar, İstanbul ve Yalova gibi çevre illerden konfeksiyon ve tekstil ürünleri satan pazarcı esnafı da tezgah açacak. Başiskele Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında ilk kez konuyu gündeme taşıyan Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, “Moda pazarında çok talep gören markaları Pazar esnafına sattırabilmek istiyoruz. Özellikle ilçemizdeki kadınların çok istediği bir proje bu. Başiskele’nin ticari hayatına da büyük katkı sağlayacak." dedi.

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