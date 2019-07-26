AKP Dilovası İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Korgan (32) vefat etti. Akciğer ve böbreklerinden rahatsız olan Korgan, bir ay önce fenalaşması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Hastanede tedavisinden sonra bir süre evinde istirahat eden Korgan, tekrar rahatsızlanınca İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan Medicana Hastanesi’ne kaldırıldı. Korgan’ın bugün öğle saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası olan Korgan’ın cenazesi bugün (Cuma) Dilovası Orhangazi Camiinden ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardında toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Bugün 16:01 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 17:28 TSİ
AKP Dilovası’nın acı günü!
AKP Dilovası İlçe Başkan Yardımcısı Muhammet Korgan (32) vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz