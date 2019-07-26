Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kuruluşunun 30. Yılı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatmasının yüzüncü yılı nedeniyle yol çıkan Cumhuriyet TIR’ı Kocaeli’ye geliyor.
ZİYARET TARİHLERİ
Cumhuriyet TIR’ı 1-2 Ağustos’ta Gebze, 3-4 Ağustos’ta Körfez, 5-6 Ağustos’ta Derince, 7-8 Ağustos’ta Yahya Kaptan Mahallesi İzmit, 9-10-11 Ağustos’ta Cumhuriyet Parkı İzmit, 13-14 Ağustos’ta Değirmendere Gölcük ve 15-16 Ağustos’ta Karamürsel ilçesinde ilçelerin işlek noktalarında gün boyunca ziyaretçilerini bekleyecek.
DERİNCE BELEDİYESİ İZİN VERMEDİ
ADD Kocaeli Şubesi TIR’ın Derince’deki park noktası konusunda sıkıntı yaşıyor. ADD’liler kent meydanına park etmek isteyen Cumhuriyet TIR’ı konusunda Derince Belediyesi’nden izin alamadı. ADD İzmit Şubesi Başkanı Ahmet Kavaz’ın ifadelerine göre kendilerine Yenikent Mahallesi önerildi. Yenikent Mahallesi’nin ilçenin kent meydanına nazaran daha sakin bir yer olduğunu belirten Kavaz, belediyenin bu kararını tepki ile karşıladıklarını söyledi.
ESERLER SERGİLENECEK
Cumhuriyet TIR’ında Atatürk’ün İstiklal Madalyası, Nutuk’un ilk baskısı, Atatürk Hakkında yazılmış kitaplar, dönemin dergi ve gazeteleri gibi dönemi anlatan birçok eser sergilenecek.
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Yorumlar
(1 )
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