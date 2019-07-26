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Kocaeli’de fındık fiyatları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında fındık fiyatlarını açıkladı. Birçok fındık üreticisi bulunan ilimizde çiftçinin merakla beklediği haberde gelmiş oldu.
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Milyonlarca fındık üreticisinin beklediği fındık alım fiyatları açıklandı. Buna göre; yüzde 50 randıman esasına göre, Giresun kalite kabuklu fındığın taban fiyatı 17 lira oldu. Levant kaliteli kabuklu için de taban fiyat 16 buçuk lira oldu. Buna ek kilogram başına yaklaşık 2 lira olan mazot, gübre desteği ve alan bazlı desteği de eklenince kilogram fiyatları 19 lira ile 18 buçuk lira arasına gelmiş oluyor. İlimizde  özellikle Değirmendere ve Kandıra bölgesinde yoğun olarak yapılan fındık üretiminde fındık işçileri fiyatın 20 TL olmasını bekliyordu. Kocaeli Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan ise konu ile ilgili olarak Salı günü tüm odalar ile görüşerek konu ile ilgili açıklama yapacaklarını belirtti.

700 BİN REKOLTE BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatlarını açıkladı. Toprak Mahsülleri Ofisi’ne (TMO) hasat dönemi başlamadan fındık alımı için görev verme kararı aldıklarını söyleyen Erdoğan, “Bu yıl fındıkta 700 bin ton rekolte bekleniyor. Yüzde 50 randıman esasına göre Giresun kaliteli kabuklu fındık içi taban fiyatı 17 TL, levant kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 16. 50 TL olarak belirlendi. Buna kilogram balına yaklaşık 2 TL olan mazot ve gübre desteği ile alan bazlı destek de eklenecek. Böylece fiyatlar 19 TL ve 18.50 TL seviyesine gelecek.” dedi.

İŞTE FİYATLAR

Kocaeli fındık fiyatı: 18,00 TL

Fatsa fındık fiyatı: 16,70 TL

Giresun fındık fiyatı: 19,90 TL

Ordu fındık fiyatı: 16,70 TL

Sakarya fındık fiyatı: 18,30 TL

Samsun fındık fiyatı: 17,10 TL

Trabzon fındık fiyatı: 16,20 TL

Terme fındık fiyatı: 17,20 TL

Ünye fındık fiyatı: 16,50 TL

Zonguldak fındık fiyatı: 17,10 TL

Bugün 16:40 TSİ - Ekonomi

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