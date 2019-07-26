Otobüslere KPSS düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 28 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi(ÖABT)’ne katılacak öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ek sefer hizmeti sundu. Toplamda 12 farklı noktadan hareket edecek otobüslerin tamamı, Umuttepe’ye ulaşım sağlayacak.

12 FARKLI NOKTADAN OTOBÜSLER KALKACAK

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., KPSS’ye girecek öğrencilerin herhangi bir şekilde mağduriyet yaşaması için ek sefer hizmeti sunacağını açıkladı. Toplamda 12 farklı noktadan hareket eden otobüslerin tamamı Umuttepe’ye ulaşım sağlayacak. Kalkış noktaları; Alikahya, Kirazlıyalı(Yarımca), Hereke, KBB Gebze Garajı, Gebze Teknik Üniversitesi, Yuvacık, Bahçecik, Döngel, Kirazlıyalı (Çamlıtepe), Havuzlubahçe, Karamürsel ve son olarak İzmit Otogar olarak belirlendi.

7 FARKLI İLÇEDEN HİZMET SAĞLANACAK

7 ilçeden hareket edecek otobüsler, öğrencileri sınava girecekleri yere kadar güvenli, konforlu ve tam vaktinde ulaştırmak için hizmet sağlayacak. İzmit, Körfez, Çayırova, Başiskele, Gölcük, Karamürsel, Darıca ilçelerinden hareket edecek otobüsler, öğrencileri sınav yerine ulaştıracak. İzmit ilçesinden hareket edecek otobüsler de 13 ve 10 numaralı hatlar olarak belirlendi. Körfezden 170, 175, 190 numaralı hatlar, Çayırova’dan 435 numaralı hat, Darıca’dan 530 numaralı hat, Başiskele’den ise 630, 635, 640, 650 numaralı hatlar KPSS’ye girecek vatandaşları Umuttepe’ye ulaştıracak. Karamürsel ve Gölcük bölgesinden kalkarak vatandaşları sınav yerlerine götürecek olan otobüsün ise 755 numaralı hattın olacağı yetkililer tarafından bildirildi.