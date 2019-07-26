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Bu bina zor yıkılır!

Kızılay tarafından yap-işlet- devret modeliyle ihale edilen İzmit merkezindeki Kızılay İş Merkezi’nin altında, 4 mahalleyi besleyen dev bir trafo olduğu öğrenildi. Bu trafo buradan taşınmadan yıkım yapılması imkansız.
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Boşaltılmasının ardından bir türlü yıkılmayan ve ucube bir görünümde bulunan Kızılay İş Merkezi’nin biran önce yıkılması isteniyor. Hem görüntü hem de güvenlik anlamında şehir merkezini sıkıntıya sokan bina, çevre esnafının tepkisini çekiyor. Esanf, binanın acilen yıkılması ya da eski haline getirilmesini istiyor.

YIKIM İŞİ BİRAZ ZOR

Ancak, binanın yıkılması için,  iş merkezinin zemin katında bulunan ve SEPAŞ’a ait olan dev trafonun buradan kaldırılması gerekiyor. Bu trafo buradan kaldırılmadan yıkım gerçekleştirilemiyor. Trafoyu buradan taşımak ise neredeyse imkansız. Trafo için yer arayışı ise halen devam ediyor

KIZILAY BAŞKANI “SORUN ÇÖZÜLDÜ” DİYOR

Konu ile ilgili açıklama yapan Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, “Kızılay İş Merkezi’nin bodrum katında trafolar var. Trafolardan kaynaklı binanın yıkımı gerçekleştirilememişti. SEPAŞ ve İzmit Belediyesi diyalog halinde. İzmit Belediyesi, trafolar için SEPAŞ’a Yürüyüş Yolu üzerinde bir yer gösterdi ve sorun çözüme kavuştu. Binanın yıkımına müteahhit ne zaman başlar henüz tam tarih veremiyorum ama inşallah bu sene o bina yıkılacak” şeklinde konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI “SIKINTI VAR” DİYOR

SEPAŞ’a yer göstermediklerini ve SEPAŞ’ın gösterdiği alanın da sıkıntılı olduğunu dile getiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “SEPAŞ’ın gösterdiği yer lokasyon olarak çok kötü bir yer. Kafalarına göre her yere kocaman kocaman trafo koyuyorlar. İlgili birimlerin bana ilettiği bilgiye göre o alan tehlikeli ve uygun değil. Başka bir alternatif yer göstermeleri gerekiyor. Henüz o yüzden netleşmiş bir durum yok. Trafoların yerin üstüne koyulması sıkıntı oluşturuyor. Ayrıca o alan geçiş güzergahı içinde bulunuyor.  Başka bir alternatif yer aranıyor” dedi. Selin BECER

Bugün 17:30 TSİ - Gündem

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