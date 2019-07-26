MHP İl Başkanı falaka iddialarına cevap verdi

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü kent ve parti gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ünlü, İzmit’te Ülkü Ocakları’nda bir öğrencinin falakaya yatırıldığı yönündeki iddialara yönelik "Bu sahte bir hesaptan paylaşılan bir konudur. İzmit fenomeni diye bir sosyal medya kullanıcısının sırf kurumu yıpratmak amacı ile yaptığı paylaşımlar internette yer alıyor halbuki Ülkü Ocakları bir eğitim yuvasıdır. Ülkü Ocakları gençlerimize, çocuklarımıza vatan millet sevgisini aşılamak amacı ile kurulmuştur. Koşulları denetlemek ve durumu görmek isteyen velilere kapımız her zaman açıktır” ifadelerini kullandı.