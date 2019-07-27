Alınan bilgiye göre Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada işçi olarak çalışan Mehmet Nuri Ç. (27) isimli işçinin üzerinde yüzlerce kiloluk demir sac düştü. İş yeri çalışmaları tarafından sacların altından güçlükle çıkartılan Mehmet Nuri Ç. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Mehmet Nuri Ç.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilirken tedavisinin devam ettiği belirtildi. Nuri AKÇAHARMAN
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Yüzlerce kiloluk sacların altında kalan işçi yaralandı
Kartepe Arslanbey OSB’de bulunan bir fabrikada çalışan bir işçi, üzerine devrilen yüzlerce kiloluk sac levhaların altında kalarak yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz