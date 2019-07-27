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Halk otobüslerinden para çalan hırsız yakalandı

Darıca'da özel halk otobüslerinden madeni para çaldığı iddia edilen M.Ö., polislerin dikkati sayesinde yakalandı.
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Darıca'da 2 otomobilden değerli eşya ve 5 özel halk otobüsünden madeni para çalınması üzerine polis araştırma başlattı. Ekipler hırsızın kimliğini belirlemek için çalışma yürüttüğü sırada, sokakta devriye görevindeki ekipler M.Ö.'nün durumundan şüphelenerek durdurdu. Hırsızlık yapılan özel halk otobüslerinin güvenlik kameralarından alınan görüntülerdeki kişinin M.Ö. olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen M.Ö.'nün, ifadesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan M.Ö. adliyeye sevk edildi.

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