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İzmit'te 32 okul müdürünün görev yeri değişti

İzmit'te 32 okul müdürünün görev yeri değişti.
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Kocaeli'de 4 yıllık görev süresini tamamlayan 332 okul müdürünün yeri değişti. İzmit ilçesinde yeri değişen 32 okul müdürünün görev yerleri belli oldu.

Yeri değişen müdürlerin yeni okulları şöyle:

  1. Suat Özmen-Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu
  2. Zeki Kalaç- Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
  3. İsmail Erdem- Akşemsettin İlkokulu
  4. Nihat Gürcan-Alikahya Fatih Ortaokulu
  5. Atilla Demir- Cahit Elginkan Anadolu Lisesi
  6. Kerim Öz-Çubuklu Osmaniye İlkokulu
  7. Zeki Topaloğlu-Dr.Ferdi Koçal İlkokulu
  8. İsmail Aslan-Emek Dayanışma İlkokulu
  9. Adnan Deniz-Fevzi Çakmak İlkokulu
  10. Aşkın Miril-Gültepe İlkokulu
  11. Mehmet Tosun- Akmeşe İlkokulu
  12. Mehmet Hicabi Utandı-Hızır Reis İlkokulu
  13. Oktay Ayyıldız-İbrahim Süreyya Yiğit İlkokulu
  14. Zeki Koyun-İzmit İbn-i Sina İmam Hatip Ortaokulu
  15. Ayhan Erin-İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi
  16. Ali İlengiz-İzmit Ortaokulu
  17. Muharrem Seçgün-Kanuni Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
  18. Oğuz Demirci-Kocatepe İlkokulu
  19. Mikayil Bülbül-Kuvayi Milliye İlkokulu
  20. Eyüp Özel-Mehmetçik İlkokulu
  21. Yılmaz Yiğit-Mimar Sinan Anadolu Lisesi
  22. Sadık İskender-Muammer Aksoy İlkokulu
  23. Adem Şahinkaya- Namık Kemal Anadolu Lisesi
  24. Ahmet Süleyman Toktaş-Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  25. Hamdi Erdem-Solaklar Ortaokulu
  26. Ahmet Çolak-Şehit Ümit Balkan Ortaokulu
  27. İsmet Uçar-Türk Pirelli İlkokulu
  28. Ergin Aktop-Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  29. Erkan Mert-Yarbay Refik Cesur İlkokulu
  30. Ayhan Kılıç-Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
  31. Aynur Kadiroğlu-Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  32. Cemal Aygüzel-23 Nisan İlkokulu

Bugün 09:19 TSİ - Eğitim

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