İzmit'te 32 okul müdürünün görev yeri değişti.

Kocaeli'de 4 yıllık görev süresini tamamlayan 332 okul müdürünün yeri değişti. İzmit ilçesinde yeri değişen 32 okul müdürünün görev yerleri belli oldu.
Yeri değişen müdürlerin yeni okulları şöyle:
- Suat Özmen-Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu
- Zeki Kalaç- Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
- İsmail Erdem- Akşemsettin İlkokulu
- Nihat Gürcan-Alikahya Fatih Ortaokulu
- Atilla Demir- Cahit Elginkan Anadolu Lisesi
- Kerim Öz-Çubuklu Osmaniye İlkokulu
- Zeki Topaloğlu-Dr.Ferdi Koçal İlkokulu
- İsmail Aslan-Emek Dayanışma İlkokulu
- Adnan Deniz-Fevzi Çakmak İlkokulu
- Aşkın Miril-Gültepe İlkokulu
- Mehmet Tosun- Akmeşe İlkokulu
- Mehmet Hicabi Utandı-Hızır Reis İlkokulu
- Oktay Ayyıldız-İbrahim Süreyya Yiğit İlkokulu
- Zeki Koyun-İzmit İbn-i Sina İmam Hatip Ortaokulu
- Ayhan Erin-İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi
- Ali İlengiz-İzmit Ortaokulu
- Muharrem Seçgün-Kanuni Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
- Oğuz Demirci-Kocatepe İlkokulu
- Mikayil Bülbül-Kuvayi Milliye İlkokulu
- Eyüp Özel-Mehmetçik İlkokulu
- Yılmaz Yiğit-Mimar Sinan Anadolu Lisesi
- Sadık İskender-Muammer Aksoy İlkokulu
- Adem Şahinkaya- Namık Kemal Anadolu Lisesi
- Ahmet Süleyman Toktaş-Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Hamdi Erdem-Solaklar Ortaokulu
- Ahmet Çolak-Şehit Ümit Balkan Ortaokulu
- İsmet Uçar-Türk Pirelli İlkokulu
- Ergin Aktop-Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Erkan Mert-Yarbay Refik Cesur İlkokulu
- Ayhan Kılıç-Yunus Emre Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
- Aynur Kadiroğlu-Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
- Cemal Aygüzel-23 Nisan İlkokulu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz