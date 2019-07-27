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Hilal öğretmen kazada can verdi

Bilecik'te kaza yaptıktan sonra alev alan otomobilde bulunan Körfezli öğretmen Hilal Tekinkaya, kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdi.
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Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Osmaneli ilçesinden kent merkezine seyir halindeki Fatih Tekinkaya (43) yönetimindeki 10 TS 535 plakalı otomobil, Selimiye köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yolun sağında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araç yanmaya başlarken içinde bulunan 4 kişiyi kazayı gören diğer sürücüler kurtardı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada sürücü Fatih Tekinkaya ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hilal Tekinkaya (41), F.T. (12) ve Talha Mirsad Tekinkaya (18) yaralandı. Yaralıların ikisi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu daha ağır olan diğer 2 kişi ise Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

KÖRFEZ’DE ÖĞRETMENDİ

Kazada ağır yaralanan Hilal Tekinkaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Tekinkaya'nın Körfez İmam Hatip Ortaokulu’nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olduğu öğrenildi.

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