Sokak köpekleri vatandaşı tedirgin ediyor

İzmit Veliahmet Mahallesi’nde ikamet eden İsa Adaş isimli bir okuyucumuz mahallesinde sürü halinde gezen başıboş sokak köpekleri hakkında şikayetini dile getirdi. Adaş “Sokak hayvanları şehir içinde çok fazla. Sürüler halinde küpesiz bakımsız köpekler tehlike oluşturuyor. Belediye ‘hayvan hakları diye bir şey yapamıyoruz’ diyor. İnsandan çok hayvan haklarını koruyan var sanki. İzmit merkezde bu sokaklar hayvanların mı çocuklarımızın mı? Sokak hayvan için değil insan içindir. Gelişmiş ülkelere bakın bir tane sokak hayvanı göremezsiniz. Bir bizde mi hayvan hakları koruyucusu var. Gece uyku uyuyamazsın sabah akşam sokakta rahat yürüyemezsin. İşe giden bayanlar var okul zamanı çocuklar var. İlla birini ısırması mı parçalamasını mı bekliyorlar. Sıkıntı büyük bir önlem alınması lazım” dedi.