İzmit Veliahmet Mahallesi’nde ikamet eden İsa Adaş isimli bir okuyucumuz mahallesinde sürü halinde gezen başıboş sokak köpekleri hakkında şikayetini dile getirdi. Adaş “Sokak hayvanları şehir içinde çok fazla. Sürüler halinde küpesiz bakımsız köpekler tehlike oluşturuyor. Belediye ‘hayvan hakları diye bir şey yapamıyoruz’ diyor. İnsandan çok hayvan haklarını koruyan var sanki. İzmit merkezde bu sokaklar hayvanların mı çocuklarımızın mı? Sokak hayvan için değil insan içindir. Gelişmiş ülkelere bakın bir tane sokak hayvanı göremezsiniz. Bir bizde mi hayvan hakları koruyucusu var. Gece uyku uyuyamazsın sabah akşam sokakta rahat yürüyemezsin. İşe giden bayanlar var okul zamanı çocuklar var. İlla birini ısırması mı parçalamasını mı bekliyorlar. Sıkıntı büyük bir önlem alınması lazım” dedi.
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Sokak köpekleri vatandaşı tedirgin ediyor
İzmit Veliahmet Mahallesi’nde ikamet eden İsa Adaş isimli bir okuyucumuz mahallesinde sürü halinde gezen başıboş sokak köpekleri hakkında şikayetini dile getirdi.
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Yorumlar
(6 )
Serkan Izmit - Bahçesine bağlıyor hayvanı güvenlik olsun diye bağır çağır fayda yok. Şikayet etsen Sahipli hayvana bir şey yapamayız diyorlar tarım il müd. dilekçe vermeniz lazım diyorlar.
N,yılmaz - kocaeli körfez yarımcada olan köpekler saldırıyorlar çocukları kovalıyorlar açlar aç !!!
heryerleri hastalık parazitli bahçeme girip hayvanlarıma zarar verdiler katletdiler parçaladılar çünkü AÇLAR !!! belediyeye bildirdim niye bahçende hayvan besliyorsun diye birde azar işitdim CİMERİ aradım aldığım yanıt köpekler aşılı, küpeli, parazitsiz sağlıklı oldu !!
peki bu sokaklardaki onlarca AÇ parazitli saldırgan köpekler dağdanmı indiler !!!
Ece Ulusan - O SOKAKLARIN COCUKLARINA AIT OLDUGUNU NEREDEN CIKARDIN SEN BABANIN MALIMI O SOKAKLAR???INSANLARIN NE KADAR HAKKIYSA HAYVANLARINDA OKADAR HAKKI SOKAKLARDINIZDA KALACAKLAR VE SIZDE ONLARLA YASAMAYA PASA PASA ALISACAKSINIZ
serkan izmit - hayvanı evinde sev senin gibiler yüzünden o hayvanlar sokakda çoğu sahipli atılan hayvanlar hediye edilen hayvanlar. Canlı hediyemi olur buna itiraz et. sokak insaların, hayvanlar doğaya. seni veya yakınına bir gün saldırır inş.
Murat Akın - Her yer aynı kimi arayacagimizi bilmiyoz. Belediye hiç bir şey yapmıyor.
ali yılmaz - Çok olanın değeri olmaz hayvan çok fazla. Hayvan severler sokakda hayvan olmasın demesi lazım. Çünkü sağlıksız kötü şartlarda itilip kakılıyor. Hindistan a benzedik hayvana dokunma.
Bir yerden alıp diğer yere salıyorlar :)
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