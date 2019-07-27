Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:09 TSİ- Asayiş G: Bugün 14:01 TSİ

Yangında külde dönen prefabrike evdeki aile son anda kurtuldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde elektrik tesisatından çıkan yangında küle dönen prefabrike evdeki 3 kişilik aile son anda kendilerini dışarı atarak kurtuldu.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, gece 04.00 sıralarında Başiskele Camidüzü Mahallesi küme evler mevkinde meydana geldi. Edinilen Bilgilere göre, Şerafettin Erkan’a ait olan prefabrike ev, elektrik tesisatının tutuşması sonucu hızla yanmaya başladı. Evde dumanı fark eden Erkan ve 2 çocuğu son anda kendini dışarı atarak kurtulurken, hızla büyüyen alevler evin tamamını sardı. Erkan’ın haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

Bugün 10:09 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yüzlerce kiloluk sacların altında kalan işçi yaralandı mask
Yüzlerce kiloluk sacların altında kalan işçi yaralandı
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı... mask
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı...
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu!
Ali Haydar Bulut'u vuran şahıs yakalandı! mask
Ali Haydar Bulut'u vuran şahıs yakalandı!
Yangında külde dönen prefabrike evdeki aile son anda kurtuldu mask
Yangında külde dönen prefabrike evdeki aile son anda kurtuldu
İstanbul'da 40 milyon liralık kaçak lüks araç operasyonu mask
İstanbul'da 40 milyon liralık kaçak lüks araç operasyonu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ali Haydar Bulut vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut vuruldu!
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor mask
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor
Bu pastanedeki poğaçalar, Türk'e 1, Suriyeli'ye 5 TL mask
Bu pastanedeki poğaçalar, Türk'e 1, Suriyeli'ye 5 TL
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu!
Lastik fabrikasında büyük yolsuzluk mask
Lastik fabrikasında büyük yolsuzluk
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı... mask
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı...

GALERİ

Bakır telden sanat eserleri üretiyor mask
Bakır telden sanat eserleri üretiyor
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı mask
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı mask
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı
Enes Cengiz: Ben maganda değilim mask
Enes Cengiz: Ben maganda değilim
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak mask
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak
Derince'deki eski eş cinayeti anları güvenlik kameralarına yansıdı mask
Derince'deki eski eş cinayeti anları güvenlik kameralarına yansıdı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL