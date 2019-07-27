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Kızının sağlığına kavuşması için yardım bekliyor

Çayırova'da rahatsızlığı sonrası kalbi durduktan sonra 5 yıldır yatalak olarak yaşayan 13 yaşındaki Medine Sakin’in ailesi kızlarının yeniden sağlığına kavuşturacak Embriyonik kök hücre tedavisinin masraflarını karşılamak için yardım bekliyor.
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Çayırova İnönü Mahallesinde ikamet eden Bahattin ve Emine Sakin çiftinin 13 yaşındaki kızı Medine Sakin 5 yıl önce öksürük ve ateşlenme şikayetiyle Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mediye’ye kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Daha sonra evinde kalbi duran ve hastaneye kaldırılan Medine Sakin yapılan müdahalelerle hayata döndürülürken beyninde meydana gelen hasar nedeniyle yatağa mahkum oldu. 5 yıldır kapı kapı dolaşarak kızı için şifa arayan baba Bahattin Sakin, kızının kök hücre tedavisi ile tekrar hayata tutunabileceğini dile getirerek tedavi masraflarının karşılanması için yardım istedi.

“Tedavi için 86 bin dolar gerekiyor”

Kızının yurt dışında tedavi görmesi gerektiğini söyleyen baba Bahattin Sakin, “Embriyonik kök hücre tedavisinin burada mümkün olmadığını söylediler. Sadece göbek kordonundan olabilir, ondan da kızınız çok olumlu bir sonuç alamaz dediler. Benden kızımın tedavisi için 86 bin dolar para istediler. Ukrayna Kiev’de bu tedavinin yasal olarak yapıldığını ve de yaptırabileceğini söylediler. Bu parayı karşılayabilecek benim bir durumum yok. Bana bir belge yazarsanız yasal bir kampanya başlatacağımı söyledim ve doktorun hazırladığı belgeleri alarak Kocaeli Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurdum” dedi.

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