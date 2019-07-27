Kahvaltıda Kocaeli ve ülke gündemini konuştular

İlimiz saygın iş insanlarından, Faz Döküm sahibi Adnan Sak, kısa adı TUKOSİAD olan Tüm Kobi ve Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Nurettin Aslantürk ilederneğin yönetim kurulu üyelerini yeni fabrikasında verdiği kahvaltıda ağırladı.
TARIM VE EKONOMİ MASAYA YATIRILDI
Kahvaltıda başta Kocaeli’deki üretimin genel durumu olmak üzere, ülkenin tarımı, ekonomisi, piyasalardaki son hareketler, iç ve dış siyasi konularkonuşuldu.TUKOSİAD Başkanı Nurettin Aslantürk, Faz Döküm fabrikasının yeni yeri ile ilgili olarak da Adnan Sak’a hayırlı olsun dileklerini iletti ve eşinin yaptığı el işçiliği tabloyu hediye etti.
BİZLERE ŞEREF VERDİLER
Adnan Sak da davetlerini kabul eden Başkan Aslantürk ile yönetimine teşekkür ederek“Ben de TÜKOSİAD yönetim kurulu üyesiyim. Değerli başkanımız ve yönetici arkadaşlarımızı yeni yerimizde ağırlamanın mutluğunu yaşıyorum. Çok yararlı bir buluşma oldu. Sayın Aslantürk ve yönetici arkadaşlarımız bizlere şeref verdiler” dedi. Erdem ÖVÜÇ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz