Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:20 TSİ- Asayiş G: Bugün 10:54 TSİ

Kocaeli'de çıkan yangında binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Kartepe'de üç katlı binada çıkan yangın sırasında binada mahsur kalarak dumandan etkilenen 3 kişi itfaiyenin merdivenli aracı ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yangın sabah 09.00 sıralarında Kartepe Arslanbey Şevkatiye Mahallesi Tarhan Sokak üzerindeki 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarhan Sokak'taki üç katlı binanın Ahmet Kubilay T.'nin yaşadığı ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında binayı saran dumanlar nedeniyle 3 kişi evlerinde mahsur kaldı. Yangını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangında üst katlarda mahsur kalan İbrahim T., Cemal K. ve eşi Ebru K.'yi merdivenli aracın sepetine alarak binadan indirdi. Dumandan etkilenene 3 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 kişi tedbir amacıyla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

Bugün 10:20 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı... mask
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı...
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu!
Ali Haydar Bulut'u vuran şahıs yakalandı! mask
Ali Haydar Bulut'u vuran şahıs yakalandı!
İstanbul'da 40 milyon liralık kaçak lüks araç operasyonu mask
İstanbul'da 40 milyon liralık kaçak lüks araç operasyonu
Kiralık ev tartışmasında anne ve oğlu dövüldü mask
Kiralık ev tartışmasında anne ve oğlu dövüldü
Ali Haydar Bulut’u vuran şüpheli adliyeye sevk edildi mask
Ali Haydar Bulut’u vuran şüpheli adliyeye sevk edildi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ali Haydar Bulut vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut vuruldu!
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor mask
Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor
Bu pastanedeki poğaçalar, Türk'e 1, Suriyeli'ye 5 TL mask
Bu pastanedeki poğaçalar, Türk'e 1, Suriyeli'ye 5 TL
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu!
Lastik fabrikasında büyük yolsuzluk mask
Lastik fabrikasında büyük yolsuzluk
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı... mask
Gölcük'te intihar! Kendini ceviz ağacına astı...

GALERİ

Bakır telden sanat eserleri üretiyor mask
Bakır telden sanat eserleri üretiyor
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı mask
Ardahan’da kurban sevkıyatı başladı
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı mask
Eski ortağını kahvehanede kurşunladı
Enes Cengiz: Ben maganda değilim mask
Enes Cengiz: Ben maganda değilim
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak mask
Hobi olarak başladığı resimde Almanya'da sergi açacak
Derince'deki eski eş cinayeti anları güvenlik kameralarına yansıdı mask
Derince'deki eski eş cinayeti anları güvenlik kameralarına yansıdı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL