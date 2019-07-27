Büyük ikramiye vuran bilet çalındı mı?

Milli Piyango İdaresi yılbaşı özel çekilişinin 70 milyonluk büyük ikramiyesi adliyelik oldu. Aradan yaklaşık 8 ay geçmesine rağmen alınmayan büyük ikramiye biletinin çalındığı ileri sürüldü.
Suç duyurusu yapıldı
Bir başvuru dilekçesiyle birlikte Tanal, "Son dakika gelişmesi! Bir vatandaş, 70 milyon TL'lik büyük ikramiyenin isabet ettiği biletinin çalındığı iddiasıyla İst. C. B.savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, ikramiyenin ödenip ödenmediği hususunu Milli Piyango İdaresi'ne sordu. MPİ'den 'Ödenmedi' cevabı gitti" ifadelerini kullandı.
Ankara'ya gelerek ikramiyesini alacağını duyurmuştu
Geçtiğimiz günlerde basına, büyük ikramiyenin talihlisinin ortaya çıktığı haberleri yansımıştı. Milli Piyango İdaresi'ni arayan talihli, Avrupa'da gurbetçi olduğunu Ankara'ya gelerek ikramiyesini alacağını duyurmuştu. İstanbul'daki evinde bıraktığı bileti bulunca büyük ikramiyenin kendisine çıktığını fark ettiğini ileri süren kişi, aradan 10 gün geçmesine rağmen Ankara'ya giderek ikramiyeyi almamıştı.
— Av.Mahmut TANAL:
Son dakika gelişmesi! Bir vatandaş, 70 milyon TL’lik büyük ikramiyenin isabet ettiği biletinin çalındığı iddiasıyla İst. C. B.savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık, ikramiyenin ödenip ödenmediği hususunu Milli Piyango İdaresi’ne sordu. MPİ’den “Ödenmedi” cevabı gitti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz