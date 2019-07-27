Tavşantepespor’da PES ve karpuz partisi!..

Cehennem sıcaklarının yaşandığı şu günlerde, çalışmaların arasında mola veren ve tesislerde bir araya gelen gençler ve minikler, buz gibi karpuzlarla serinledi ve Play Station Turnuvası’nda hünerlerini gösterdi. Hafta içi antrenman grubuna Tavşantepespor Sosyal Tesisleri’nde Play Station Turnuvası düzenleyen takım sorumlusu Cihan Özkul, “Eğlenceli geçen sosyal etkinlikte sporcularımız çok eğlendiler. Başkan Vekilimiz İbrahim Ataman ve Kulüp Müdürümüz Özkan Duru da sporcularımıza karpuz ikramında bulundu. Teşekkür ediyoruz” dedi.