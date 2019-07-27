‘Muay Thai’ci şampiyon gençlere selam durun!..

Gölcük Belediyesi Black Dragon Spor Kulübü büyük bir başarıya imza attı. 15 Temmuz Şehitlerini anma kapsamında, Gebze’de düzenlenen Muay Thai Şampiyonası’na 20 sporcu ile katılarak 5 altın, 15 gümüş madalya kazanmayı başaran ekibin sporcuları, bu başarıyı paylaşmak adına, Antrenör Enver Eren ve aileleriyle birlikte Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i makamında ziyaret etti.

“BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİSİNİZ”

Bu ziyaretten ve başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sezer, “Sizlerin bu anlamlı, önemli günde kazandığı madalyalar, beni ziyadesiyle mutlu etti. Sizleri can-ı gönülden kutluyorum. Eğitim hayatınızın yanında mutlaka bir spor dalıyla ilgilenin. Benim kızım da yüzme sporu yapıyor. Spor hem sizi zinde tutar, hem de takım ruhuyla boş zamanlarınızı en iyi şekilde değerlendirmenizi sağlar. Biz Gölcük Belediyespor olarak spora ve sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz. Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim için çok değerli” dedi.