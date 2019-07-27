Bilinçlenen kulüpler, artık çocuklarına spor antrenmanları dışında da bol sosyal aktivite imkanı buluyor ve önemli kurslara tabi tutuyor. Bunlardan biri de ‘Geleceğe Smaç Projesi’ voleybolcu minik kızları oldu. Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Projesi sporcuları, 6. Gelişim Takımları Turnuvası kapsamında, çeşitli eğitimler almaya devam etti. Günün seminer konusu ‘Sizdrama Yaratıcılık Atölyesi’ tarafından verilen "Gelecekte Nasıl Bir İnsan Olacağım" eğitimiydi. Davranış Bilimleri Enstitüsü ile de "Kendimi Nasıl Korurum?" semineri yapıldı.
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Spor asla sadece spor değildir!..
Bilinçlenen kulüpler, artık çocuklarına spor antrenmanları dışında da bol sosyal aktivite imkanı buluyor ve önemli kurslara tabi tutuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz