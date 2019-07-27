İzmit Belediyespor Gençlik Kulübü basketçileri, alt yapıda da yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Kulüp Başkanı Uğur Koştur, “Alt yapıya çok önem veriyoruz. Onlar bizim geleceğimiz ve spordaki başarıya yön verecek olan değerli gençlerimizdir. Antrenmanımızı, CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız ve KOTO Meclis Üyesi Mert Kavşut’a ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Bu destekler bizi daha da şevklendiriyor” dedi.
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İzmit Belediye üretime devam ediyor
İzmit Belediyespor Gençlik Kulübü basketçileri, alt yapıda da yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz