Türkiye Sportif Yetenek Tarama Projesi kapsamında Gölcük’te de çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Eskrim ve yüzme çalışmaları da yüksek tempoya kavuştu. Bu iki branşın temel eğitimlerini alan minik öğrenciler hem tatil yapıyor, hem de sağlıklı bireyler olarak yarınlara hazırlanıyor. İçlerinden yetenekli olanlara da lisans çıkarılıyor ve kulüplere kazandırılıyor.
Bugün 11:10 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:11 TSİ
Gölcük’te sporcu taraması sürüyor
Türkiye Sportif Yetenek Tarama Projesi kapsamında Gölcük’te de çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz