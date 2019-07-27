Gölcük’te sporcu taraması sürüyor

Türkiye Sportif Yetenek Tarama Projesi kapsamında Gölcük’te de çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Eskrim ve yüzme çalışmaları da yüksek tempoya kavuştu. Bu iki branşın temel eğitimlerini alan minik öğrenciler hem tatil yapıyor, hem de sağlıklı bireyler olarak yarınlara hazırlanıyor. İçlerinden yetenekli olanlara da lisans çıkarılıyor ve kulüplere kazandırılıyor.