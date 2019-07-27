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Yılmaz Vural: Ben üzerime düşeni yaptım

İzmit Kent Merkezi Derneği Başkanı ve Kocaelispor eski yöneticilerinden Murat Öztürk, Kocaelispor’un eski teknik direktörü, Türk futbolunun efsane ismi Yılmaz Vural ile hasret giderdi.
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İzmit Kent Merkezi Derneği Başkanı ve Kocaelispor eski yöneticilerinden Murat Öztürk, Kocaelispor’un eski teknik direktörü, Türk futbolunun efsane ismi Yılmaz Vural ile hasret giderdi. Bir yemek öncesi sohbet eden Öztürk, Çeşme Alaçatı’dan mesaj göndererek “Kendisiyle çok uzun konuştuk. Konu tabii ki Kocaelispor’du. Tüm Kocaeli kentine selam söyledi. Kocaelispor için gereğinden fazlasını yaptığını, transfere açılması için tüm samimiyetini maddi manevi ortaya koyduğunu belirtti. Biz de kendisine teşekkür ettik” dedi.

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