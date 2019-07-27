Gölcük Belediyesi Değirmendere Yaz etkinlikleri son hızıyla devam ediyor. Kum futbolu ve Plaj Voleybolu yoğun ilgi ve katılımla yapılırken, şimdi sırada son turnuva olacak, Sokak Basketbolu var. Dün başlayan ve bugün sona erecek turnuvaya 105 takımdan 525 sporcu katılıyor. Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi, Uğur Mumcu Parkı karşısında bulunan spor tesislerinde yapılan turnuvası, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in katıldığı açılış maçıyla başladı.
Bugün 11:11 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:12 TSİ
Sokak Basketbolu’na rekor katılım
Gölcük Belediyesi Değirmendere Yaz etkinlikleri son hızıyla devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz