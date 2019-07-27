Sokak Basketbolu’na rekor katılım

Gölcük Belediyesi Değirmendere Yaz etkinlikleri son hızıyla devam ediyor. Kum futbolu ve Plaj Voleybolu yoğun ilgi ve katılımla yapılırken, şimdi sırada son turnuva olacak, Sokak Basketbolu var. Dün başlayan ve bugün sona erecek turnuvaya 105 takımdan 525 sporcu katılıyor. Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi, Uğur Mumcu Parkı karşısında bulunan spor tesislerinde yapılan turnuvası, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in katıldığı açılış maçıyla başladı.