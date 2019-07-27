Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de kendini misafir olarak gören 3. Lig adayı Gebzespor, transferde durmak bilmiyor. Mor-Menekşelerin son gözdesi Selahattin Enes Kılıç oldu. Yönetim, kanat oyuncusu olan ve geçtiğimiz sezon Samsun ekibi Ladik’te 14 gol ve 7 asist ile oynayan 25 yaşındaki oyuncunun transferi için uğraşıyor. BAL’ın kıdemli oyuncuları arasında bulunan ve bu doğrultuda 159 maça çıkıp, 44 gol kaydeden Kılıç’ın, Başkan Hüseyin Deniz’den düşünmek için süre istediği öğrenildi.
Bugün 11:11 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:13 TSİ
BAL’da Enes heyecanı yaşanıyor
Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de kendini misafir olarak gören 3. Lig adayı Gebzespor, transferde durmak bilmiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz