Güreş eğitimini Gebze Gençlikspor’da aldıktan sonra Ankara Tedaş’a transfer olan Gebzeli güreşçi Mikail Topal (17), kariyerinin en önemli ve heyecanlı şampiyonasına hazırlanıyor. Gebzeli antrenörler Fatih Aker ve Bahtiyar Ayazcı’nın Türk güreşine armağan ettiği isim olan Mikail Topal, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek olan Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası’nda, 65 kiloda mindere çıkacak.
Bugün 11:12 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:13 TSİ
Bizim Mikail Topal Sofya’yı fethedecek…
Güreş eğitimini Gebze Gençlikspor’da aldıktan sonra Ankara Tedaş’a transfer olan Gebzeli güreşçi Mikail Topal (17), kariyerinin en önemli ve heyecanlı şampiyonasına hazırlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz