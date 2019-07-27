Bizim Mikail Topal Sofya’yı fethedecek…

Güreş eğitimini Gebze Gençlikspor’da aldıktan sonra Ankara Tedaş’a transfer olan Gebzeli güreşçi Mikail Topal (17), kariyerinin en önemli ve heyecanlı şampiyonasına hazırlanıyor. Gebzeli antrenörler Fatih Aker ve Bahtiyar Ayazcı’nın Türk güreşine armağan ettiği isim olan Mikail Topal, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek olan Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonası’nda, 65 kiloda mindere çıkacak.