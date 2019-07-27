Kartepe turnuvası Avluburun- Balabanspor müsabakasında futbolcusu kırmızı kart cezası aldıktan sonra, maçın hakemi Burak Çelep’e saldırması sonrasında ligden çekilen Balabanspor takdir topladı. Yönetim kurulu “Fiili saldırı nedeni ile kulübümüz kararıyla Balabanspor, Kartepe Turnuvası’ndan çekme (men) kararı alınmıştır. Olaylar nedeniyle öncelikle maçın hakemi sevgili kardeşimiz Burak Çelep’ten, rakibimiz Avluburun’dan, Kartepe’deki tüm kulüplerimizden, kulüpler birliğimizden futbol camiasından özür dileriz” dedi.
Bugün 11:12 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:14 TSİ
Balabanspor turnuvadan çekildi
Kartepe turnuvası Avluburun- Balabanspor müsabakasında futbolcusu kırmızı kart cezası aldıktan sonra, maçın hakemi Burak Çelep’e saldırması sonrasında ligden çekilen Balabanspor takdir topladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz