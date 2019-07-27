Körfez ilçesinin yetenekli ve son dönem de çıkışta olan sporcusu Yasin Yavan TFF Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Karamürselspor ile anlaşma sağladı.
Bugün 11:13 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:14 TSİ
Yasin Yavan K.Mürsel’de
Körfez ilçesinin yetenekli ve son dönem de çıkışta olan sporcusu Yasin Yavan TFF Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Karamürselspor ile anlaşma sağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz