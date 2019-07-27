Bugün 11:13 TSİ - Spor

Yasin Yavan K.Mürsel’de

Körfez ilçesinin yetenekli ve son dönem de çıkışta olan sporcusu Yasin Yavan TFF Bölgesel Amatör Lig’e yükselen Karamürselspor ile anlaşma sağladı.