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Kağıtspor basketbolda Köseoğlu’na emanet

Türkiye’nin en köklü amatör spor kulüplerinden biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, 2. Lig’de mücadele eden basketbol branşını, uzun yıllar A milli basketbol takımında forma giyerek emek veren Hasan Köseoğlu’na emanet etti.
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Türkiye’nin en köklü amatör spor kulüplerinden biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü, 2. Lig’de mücadele eden basketbol branşını, uzun yıllar A milli basketbol takımında forma giyerek emek veren Hasan Köseoğlu’na emanet etti. İmza töreninde konuşan Hakan Köseoğlu “Kocaeli’nin gençlerine hizmet edeceğiz. Hedefleri olan ve en iyi noktalara çıkmak için çabalayan bir takım olacağız.Kocaeli basketbolunu tüm Türkiye’ye tanıtacağız.” dedi

İMZALAR ATILDI

Kağıtspor Kulüp Binasında gerçekleştirilen törende, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yardımcısı ve Kulüp Başkanı Ali Yeşildal, Kağıtspor Kulübü 2. Başkanı ve basketbol branş yöneticisi Serhan Çatal ve Kağıtspor Genel Sekreteri Bekir Köksal yer aldı.

“AMATÖR RUH İLE”…

İmza töreninde konuşan Kağıtspor Başkanı Ali Yeşildal; “Takımımızın kentimize hayırlı olmasının diliyorum. Kağıtspor olarak onlarca branşta, binlerce çocuğumuzu destekliyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın bize gösterdiği ana hedeflerden biri de bu. Salon sporlarında, su sporlarında, doğa sporlarında Kocaeli’ni bir marka kent haline getirmek. Basketbolda geçen yıl başlatmış olduğumuz çalışmaları, hocamızla birlikte bu yıl bir üst seviyeye çıkarma gayretindeyiz. Şimdiden kulübümüze ve basketbol camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“KOCAELİ’Nİ TÜM TÜRKİYE’YE TANITACAĞIZ”

İmza töreninde konuşan antrenör Hakan Köseoğlu “Başkanımıza ve yöneticilerimize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederim. Başkanımız bize hedeflerimizi söyledi, bizler amatör ruh ile profesyonel bir biçimde Kocaeli’nin gençlerine hizmet edeceğiz. Ben burada tekrardan belirtmek istiyorum ki, bu takım hedefleri olan ve en iyi noktalara çıkmak için çabalayan bir takım olacak. Gençlerimizi salona çekeceğiz, onlardan yararlanacağız ve Kocaeli’nde çok güzel bir atmosfer oluşturacağız. Kocaeli basketbolunu tüm Türkiye’ye tanıtacağız” dedi.

Bugün 11:20 TSİ - Spor

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