Yuvacıkspor tempoyu yükseltti

Antrenör Fatih Kurtoğlu yönetiminde, tesislerinde hazırlıklarını sürdüren Siyah Beyazlılar, yeni sezonda da iddialı bir takım kurdu. Yönetim kurulu, başkan Abdülkadir Karaosmanoğlu yönetiminde idmanı bir an olsun boy bırakmazken, futbolcularına da titizlikle destek veriyor. Hazırlık maçları da planlayan ekip, eylül ayına kadar 4 veya 5 maç yapmayı düşünüyor. Takımın çalışmalarını zaman zaman taraftarlar da izliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz