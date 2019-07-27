Yuvacıkspor tempoyu yükseltti

Antrenör Fatih Kurtoğlu yönetiminde, tesislerinde hazırlıklarını sürdüren Siyah Beyazlılar, yeni sezonda da iddialı bir takım kurdu. Yönetim kurulu, başkan Abdülkadir Karaosmanoğlu yönetiminde idmanı bir an olsun boy bırakmazken, futbolcularına da titizlikle destek veriyor. Hazırlık maçları da planlayan ekip, eylül ayına kadar 4 veya 5 maç yapmayı düşünüyor. Takımın çalışmalarını zaman zaman taraftarlar da izliyor.