Süper Amatör Futbol Ligi’nde yer alacak ekibin teknik adamı Fatih Kurtoğlu “Ligde centilmence mücadele ederek, Yuvacık halkımızla bütünleşip, taraftarımızın desteğiyle başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz. Takımımız yeni sezon için gayretli ve azimli. Bu doğrultuda kulüp başkanımız Abdülkadir Karaosmanoğlu ve yönetim kurulu her zaman yanımızda. Bir aile kültürü ile çalışıyoruz” dedi.
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Teknik Sorumlu Fatih Kurtoğlu: Centilmence mücadele edeceğiz
Süper Amatör Futbol Ligi’nde yer alacak ekibin teknik adamı Fatih Kurtoğlu önemli açıklamalarda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz