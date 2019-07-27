Teknik Sorumlu Fatih Kurtoğlu: Centilmence mücadele edeceğiz

Süper Amatör Futbol Ligi’nde yer alacak ekibin teknik adamı Fatih Kurtoğlu “Ligde centilmence mücadele ederek, Yuvacık halkımızla bütünleşip, taraftarımızın desteğiyle başarılı bir sezon geçirmek istiyoruz. Takımımız yeni sezon için gayretli ve azimli. Bu doğrultuda kulüp başkanımız Abdülkadir Karaosmanoğlu ve yönetim kurulu her zaman yanımızda. Bir aile kültürü ile çalışıyoruz” dedi.