Kulüp başkanı Karaosmanoğlu: Çalışmalarımıza hız verdik

Yuvacık Spor Kulübü Başkanı Abdülkadir Karaosmanoğglu “Yönetim kurulu üyelerimiz ve teknik heyetimiz ile tüm branşlarda, bu sezon yeni stadımızda ve taraftarımızla kucaklaşarak, Süper Lig’de başarılı olmak için, centilmence mücadele edeceğiz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her zaman takımımızın yanındayız” dedi.