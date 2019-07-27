Yuvacık Spor Kulübü Başkanı Abdülkadir Karaosmanoğglu “Yönetim kurulu üyelerimiz ve teknik heyetimiz ile tüm branşlarda, bu sezon yeni stadımızda ve taraftarımızla kucaklaşarak, Süper Lig’de başarılı olmak için, centilmence mücadele edeceğiz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her zaman takımımızın yanındayız” dedi.
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Kulüp başkanı Karaosmanoğlu: Çalışmalarımıza hız verdik
Yuvacık Spor Kulübü Başkanı Abdülkadir Karaosmanoğglu, önemli açıklamalarda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz