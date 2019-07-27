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Stepne lastik hırsızlarına operasyon

Körfez'de polis araçların stepne lastiklerini çalan hırsızları takibe aldı. Polisi görünce aracı bırakıp kaçan kişi kimliğini unutunca İstanbul’da yakalandı. Polis, 17 stepne lastik ele geçirirken, 3 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Körfez’de araçların stepne lastiklerinin çalınması üzerine polis araştırma başlattı. Polis, plakasını belirlediği aracı takibe aldı. Araç, Körfez’e girdiğinde takibe alındı. Araç, Yeni Yalı Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta durdurulurken, sürücü ve yanında bulunanlar aracı terk edip kaçtı. Polis, hafif ticari araçta yaptığı incelemede K.E.T.’ye ait kimlik, 3 adet cep telefonu, aracı bulurken, araçtaki 17 adet lastiğe el koydu. Lastiklerin Körfez, Derince ve İzmit’te çalındığı tespit edildi. Kimliğini ve telefonunu bırakarak kaçan K.E.T. İstanbul’da yapılan operasyonla yakalanırken, kimlikleri tespit edilen V.K., M.T.S. ve A.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Lastiklerden 7’si sahiplerine teslim edilirken, diğer 10 stepnenin sahibi tespit edilmeye çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bugün 11:59 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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