Kumcağız'a 'Koreli' eli değdi

Posco Assan, Kocaeli Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’nde paslanmaz çelik üretimi yapıyor. Güney Kore ve Türkiye ortaklığında faaliyet gösteren firmanın CEO(en üst dereceli yönetici)’su Don Ho Bahn, genel müdür yardımcıları, firma işçi ve aileleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı personelleri ile birlikte, Kandıra ilçesi Kumcağız sahilinde çöp topladı. Firma işçileri ve ailelerinin gönüllü katıldığı etkinlik sonunda tüm ekip hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÜÇ GÜNEY KORELİ İŞ ADAMI DA KATILDI

Kumcağız sahilinde baştan sonra kadar çöp toplayan ekip içerisinde Posco Assan CEO’su Don Ho Bahn, Genel Müdür Yardımcıları Ufuk Özdemir, Nam Hoon Lee, Ji Hyung Nam ve 55 kişilik işçi – aile üyeleri yer aldı. 14 Büyükşehir Belediyesi personelinin de görev aldığı etkinlikte sahildeki tüm çöpler toplandı.

BİR KAMYON ÇÖP TOPLADILAR

Poşet eldivenleri ellerine takan ve toplama kıskaçlarıyla çalışmaya başlayan ekip, topladıkları çöpleri traktöre yükledi. Eğlenceli geçen etkinlikte 15 metreküp, yaklaşık olarak bir kamyon çöp toplandı. Firma çalışanları her ay Kocaeli’nin farklı noktalarındaki okul ve rehabilitasyon merkezlerinde gönüllü aktiviteler gerçekleştiriyor.