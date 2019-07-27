İzmit Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan ve harabe haliyle dikkat çeken Çetin Emeç Üst Geçidi nihayet yıkılıyor. Yerine yeni bir üste geçit yapmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kolları sıvadı. Çelik konstrüksiyondan modern bir üst geçit yapacak olan Büyükşehir, proje kapsamında üst geçit ayaklarının temel imalatlarına başladı.
TEMELDE KAZIK İMALATI YAPILDI
Modern görünümüyle bölgenin çehresini değiştirecek olan yeni üst geçitin yapım işini yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, fore kazık imalatlarını tamamladı. Ekiplerin daha rahat çalışabilmesi için de alt yapı hatlarının proje alanın dışarısına taşınma işlemi gerçekleştirildi. Bir bütün halinde hazırlanıp getirilecek olan üst geçidin de yapımına fabrika alanında başlandı.
ÜST GEÇİT YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNE YETİŞTİRİLECEK
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların karşıdan karşıya geçişlerden etkilenmemesi için yeni köprünün açılmasına kadar, mevcut üst geçit köprüsünü açık tutacak. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hızlı çalışmalarıyla yeni modern üst geçit köprüsünün, yeni eğitim öğretim döneminde vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.
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Yorumlar
(2 )
Abc - Ismi yenidogan ust gecidi olmali
Hakan - İnşallah yürüyen merdiven olur
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