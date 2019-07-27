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Çetin Emeç Üst Geçidi yeni eğitim sezonuna yetişecek

İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Çetin Emeç Üst Geçidi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılacak ve yerine yenisi yapılacak.
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İzmit Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan ve harabe haliyle dikkat çeken Çetin Emeç Üst Geçidi nihayet yıkılıyor. Yerine yeni bir üste geçit yapmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kolları sıvadı. Çelik konstrüksiyondan modern bir üst geçit yapacak olan Büyükşehir, proje kapsamında üst geçit ayaklarının temel imalatlarına başladı.

TEMELDE KAZIK İMALATI YAPILDI

Modern görünümüyle bölgenin çehresini değiştirecek olan yeni üst geçitin yapım işini yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, fore kazık imalatlarını tamamladı. Ekiplerin daha rahat çalışabilmesi için de alt yapı hatlarının proje alanın dışarısına taşınma işlemi gerçekleştirildi. Bir bütün halinde hazırlanıp getirilecek olan üst geçidin de yapımına fabrika alanında başlandı.

ÜST GEÇİT YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNE YETİŞTİRİLECEK

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların karşıdan karşıya geçişlerden etkilenmemesi için yeni köprünün açılmasına kadar, mevcut üst geçit köprüsünü açık tutacak. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hızlı çalışmalarıyla yeni modern üst geçit köprüsünün, yeni eğitim öğretim döneminde vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

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Yorumlar

(2)
02

Abc - Ismi yenidogan ust gecidi olmali

Yanıtla . 0Beğen 27 Temmuz 13:12
01

Hakan - İnşallah yürüyen merdiven olur

Yanıtla . 0Beğen 27 Temmuz 12:45

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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