Güneşspor toplandı

Kocaeli Güneş yönetimi, kulübün geleceği, antrenör planlaması, sporcuların psikolojik ve mental anlamda hazırlanması, kent ve ülke futboluna katkıları artırmak adına neler yapılabileceği ve yeni dönemde görev dağılımını yapmak için, yeni sezon öncesi ilk toplantısını yaptı. Baykan nebil Uzun “Kocaeli Güneşspor ailesi olarak üretmeye devam etmek adına çok daha fazla motive olarak, yeni sezona yönetim bazında da merhaba dedik. Ailemize genç, dinamik vizyon sahibi bireyler kattığımız için de ayrıca gururluyuz” dedi.