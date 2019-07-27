Kocaeli’nin yeni doğa sporları merkezi: Ballıkayalar

Kocaeli, sanayisinin yanı sıra doğa turizmi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kapsamda kentin doğa harikalarından Ballıkayalar Tabiat Pakı, vatandaşların ve doğa sporcularının uğrak mekanı oldu. 1. derece doğal sit alanı olan Gebze Ballıkayalar, aynı zamanda doğa sporlarının merkez üssü niteliğinde.

SANAYİNİN İÇİNDE DOĞAL SİT ALANI

Gebze'ye bağlı Tavşanlı Köyündeki Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı, 21 Temmuz 1995 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile tescil edilerek ‘doğal sit alanı’ ilan edildi. Önemli sanayi kuruluşlarının yanında olmasına rağmen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile doğa güzelliği korunan Ballıkayalar Tabiat Parkı, dağcılık, kamp, trekking, kaya tırmanışları ve kanyon sporları için önemli bir bölge. Ballıkayalar Tabiat Parkı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüyüş parkurları içerisinde yer alıyor.