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Ordu bu genci konuşuyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde fuel-oil dolu kuyuya düşen kediyi kurtarmak isteyen genç az daha canından oluyordu.
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Olay, ilçenin Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. Özgür Ege Şire isimli 19 yaşındaki genç, çamlık alan içerisinde gezerken yakınlarda bulunan kuyunun içerisine kedi düştüğünü gördü. Kedinin fuel-oil dolu kuyu içerisinde daha fazla çırpınmasına dayanamayan genç hemen kuyuya girdi. Kediyi kurtarmasının ardından üzerindeki kıyafetlerle beraber kuyudan çıkmaya çalışan genci çevredekiler ve devriye görevi yapan gece bekçileri fark etti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasından kuyudan çıkarılan Özgür Ege Şire, yaptığı insanlık örneğiyle herkesin taktirini topladı.

İMDADINA ÇEVREDEKİLER VE GECE BEKÇİLERİ YETİŞTİ

Olay anında gencin kuyudan çıkmasını duyan çevre sakinleri ve gece bekçileri üzeri fuel-oil kaplanmış genci hemen kuyudan çıkararak sağlık ekiplerine haber verdi. Kendi canını hiçe sayarak kedinin hayatını kurtaran genç adeta bir anda herkesin kahramanı oldu. Olay anını anlatan görgü tanıklarından Uğur K., "Ben çamlıkta geziyordum. Birden gencin biri kedinin kuyuya düşmesinin ardından onu kurtarmak için kendisi de kuyuya giriyor. Kuyunun içerisinde gördüğüm kadarıyla fuel-oil var. Çevredekilerin ve bekçilerimizin sayesinde kahraman gencimiz kuyudan çıkarılıyor. Şu zamanda bir hayvan için kendi canını hiçe sayan insanlarımızı görmek hepimizi mutlu ettiği kadar, şu anda bizim kahramanımız o gençtir diyebiliriz" dedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. İHA

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Yorumlar

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Samet - Allah razı olsun, insansın sen

Yanıtla . 0Beğen 27 Temmuz 13:58

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