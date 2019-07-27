Yıldırım Holding, İtalya’nın Taranto Limanı’ndaki konteyner terminalinin 49 yıllığına işletme hakkını alıyor. Haberi Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Robert Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden önemli bir yatırımını duyurdu. Yıldırım, bu hafta şirketin İstanbul Maslak merkezinde Taranto Liman İdaresi Başkanı Sergio Prete ve Genel Sekreter Fulvio ile toplantı yaptıklarını belirtirken Taranto Konteyner Terminali’nin 49 yıllık kapsayan İmtiyaz Sözleşmesi'ni 30 Temmuz Salı günü Taranto'da imzalamaya hazır olduklarını açıkladı. Yılport, Drewry 2017 sıralamasında, dünyanın en büyük 12. terminal terminal operatörü unvanı almıştı.
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Yılport’tan dev yatırım
Kocaeli’nin en önemli limanlarından olan YILPORT Konteyner Terminali ve Liman İşletmeciliğinin bünyesinde yer aldığı Yıldırım Holding, İtalya’da dev bir yatırıma hazırlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz