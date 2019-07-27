MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, belediye meclis üyeleri ile Tramway Cafe’de gerçekleştirilen programda bir araya geldi. Programa Ünlü’nün yanı sıra MHP MYK Üyesi Erkan Azeri, İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, Karamürsel İlçe Başkanı Çetin Öksüz, Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca ve belediye meclis üyeleri katıldı. Programda belediye meclis üyeleri ilçelerde yaptıkları çalışmaların ön raporunu İl Başkanı Ünlü’ye sundu. Ünlü Kurban Bayramı sonrasın ülkücülere kadro verileceğine inandıklarını ifade ederek “Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve il başkanımızın samimiyetine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

BİRİLERİNİ RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDİYORUZ

Programda konuşan İl Başkanı Aydın Ünlü “ Bugün MHP meclis üyelerimizle değerlenme toplantımızla bir araya geldik. Tatile fırsat vermeden istişare yapan bir teşkilat yapımız var. Pazartesi ve Salı günü istişare toplantılarımızı bitirerek Genel Başkanımıza raporumuzu teslim edeceğiz. Bu rapor anlam içiren bir rapor olacak. Cumhur İttifakında samimiyet var mı? Yok Mu? Bu raporun sonunda belli olacak. MHP birilerini rahatsız etmeye devam ediyor. Kocaeli Teşkilatları olarak kendi meclis üyelerimizi ve teşkilatlarımızı ziyaret ediyoruz. Belediye Başkanlarımızı ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Biz samimiyetimizi gösterdik. Ama daha bazı Cumhur İttifakının belediye başkanlarının bizleri ziyaret etmediğini görüyoruz” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDEYİZ

Sözlerini sürdüren Ünlü Bu Cumhur İttifakının yapısına yakışmamaktadır. Bizim gösterdiğimiz samimiyeti bizlerde onlardan bekliyoruz. Partimize karşı organize bir saldırı durumu var. Bu saldırılar taşı doğru yere attığımızın bir kanıtıdır. Bizler onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar yolumuzdan geri dönmeyeceğiz. Biz kendi ekibimizle birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bizim kendi içimizde kavga etmemizi bekleyenler yine kaybedeceklerdir. Biz yönetim kadroları olarak kendi mahalle başkanlarımıza delegelerimize, vatandaşlarımıza dokunan ve onların sorunlarını çözen bir hale gelmeliyiz.

ÜLKÜCÜLER KADROLAŞACAKTIR

“Meclis üyelerimize milletvekillerimiz olarak bakıyoruz” diyen Ünlü “ Biz herkese hizmet etmek zorundayız. Arkadaşlarımız raporlarını hazırladı. Bu raporlar Ankara’ya gidecektir. Kurban Bayramından sonra ülkücüler kadrolaşacaktır. Bizim başımızı öne düşürmeyeceklerine inanıyoruz. Ürkücülerin haklarını, bayramdan sonra ülkücülere vereceklerdir. MHP’nin Kocaeli’nde belediyesi yoktur. Cumhur İttifakının pazarlığın olmadığını tek il Kocaeli’dir. Biz hak ettiğimiz kadrolaşmayı alacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve il başkanımızın samimiyetine inanıyoruz” dedi.