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KESK temel taleplerini sıraladı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu(KESK) Şubeler Platformu üyeleri toplu sözleşmede temel taleplerini şehrin çeşitli bölgelerine pankartlar asarak kamuoyunu bilgilendirdi.
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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu(KESK) Şubeler Platformu üyeleri toplu sözleşmede temel taleplerini şehrin çeşitli bölgelerine pankartlar arasarak kamuoyunu bilgilendirdi. KESK üyeleri öncelikle Gazi Lisesi yanında yer alan afiş standına temel taleplerin yazdığı pankartını asarak başladı. İlk pankartın asılmasının ardından taleplerini dile getiren KESK Dönem Sözcüsü Gülüzar Ateş, “2020-2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşme 1 Ağustos 2019 Perşembe günü başlıyor. 2012 yılından bu yana 4 kez toplu sözleşme masası kuruldu. Masaya 3 milyon kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emeklisi adına tek yetkili olarak oturanlar her seferinde büyük laflar ettiler” ifadelerini kullandı.

HİÇBİR TEMEL SORUN ÇÖZÜLMEDİ

Ateş sözlerini, “Ancak bu güne kadar 4 defa kurulan masadan, insanca yaşamaya yetecek bir ücretten, güvencesiz, sözleşmeli istihdama son verilmesine, gelir vergisi adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasından ek ödemelerimizin emekli aylıklarına yansıtılmasına kadar hiçbir temel sorunumuz çözülmedi. Buna rağmen masaya oturan Memur Sen tarihi başarı nutukları attı” şeklinde sürdürdü.

ARTAN İŞ YÜKÜ İLE ÖDEMEYE DEVAM

Ateş konuşmasının devamında, “Ne yazık ki hangi sendikanın üyesi olursak olalım ya da her hangi bir sendikanın üyesi olmayalım bugüne kadar 4 defa kurulan toplu sözleşme masasından memur sen eliyle kaybettirilen biz olduk. Bedelini de daha fazla yoksullaşma, güvencesizlik, artan iş yükü ile ödemeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

OMUZ OMUZA BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ

Ateş sözlerini, “Bugün yeni bir toplu sözleşmenin başındayız. Ya yine bizim adımıza imza atanların yeni tarihi başarılarına seyirci kalacağız ya da ortak ekonomik, sosyal, demokratik, özlük ve mesleki çıkarlarımızın korunup geliştirilmesi için omuz omuza birlikte mücadele edeceğiz. 24 Temmuz’da toplu sözleşme teklifini bakanlığa sunduk” şeklinde sonlandırdı.

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