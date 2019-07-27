Hyundai’den dünyada bir ilk; Aktif Vites Kontrolü

Hyundai Motor Grubu, yakıt ekonomisini ve sürüş keyfini artırmak için yepyeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Güney Koreli üretici, geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni şanzıman teknolojisi sayesinde hibrit modellerinde yeni bir devir açmaya hazırlanıyor. Aktif Vites Kontrolü (Active Shift Control) adı verilen yeni sistem, vites değiştirme süresini yüzde 30 oranında azalarak sürüş keyfine katkıda bulunuyor.

HIZLI VİTES DEĞİŞTİRME

Dünyanın ilk Aktif Vites Değiştirme Kontrolü olarak lanse edilen bu sistem ayrıca, vites geçişlerini saniyede 500 kez izleyerek şanzıman verimliliğini de optimize ediyor. Özellikle performanslı kullanım esnasında daha hızlı vites değiştirme süreleriyle de motorun maksimum gücü en iyi şekilde yere aktarılmış oluyor. Daha hızlı vites değiştirmesine rağmen bir önceki nesil şanzımanlara göre daha yumuşak vites değişimleri de sunuyor. Yeni teknoloji ilk olarak Hyundai Sonata Hybrid’de kullanılacak ve daha sonra diğer Hyundai hibrit modelleri de faydalanacak.

İDEAL GEÇİŞ SÜRELERİ

Sistem, vites değiştirme süresini azaltmak ve ayrıca motor ve şanzıman hızlarını ayarlamak için gelişmiş bir Hibrit Kontrol Ünitesi (HCU) kullanıyor. Bu ünite şanzımandan aldığı verileri optimize ederek şanzımana en ideal geçiş süreleri için komut veriyor. Geleneksel hibrid araçlarda, yakıt ekonomisini daha da artırmak için tork konvertörleri kullanılmıyor.

DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ

Çünkü, bu tip şanzımanlar güç aktarım esnasında enerji kaybettirdiği için performansa ve sürüş keyfine olumsuz etki ederler. Her ne kadar yakıt verimliliği olsa da daha yumuşak vites geçişleri için daha uzun vites değişim süreleri gerektiriyor. Bu sebeple üreticiler tarafından genellikle CVT veya çift kavramalı tipler tercih ediliyor. Hyundai ise daha saf sürüş zevki ve düşük yakıtımı için ASC’yi kullanacak.