GTÜ ve Kale protokol imzaladı

Sanayi iş birliklerine bir yenisini daha ekleyen Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin lider sanayi kuruluşlarından Kale Kalıp Makine ve Kalıp Sanayi A. Ş. İle ‘Ar-Ge İş Birliği ve Mentorluk Çerçeve Sözleşmesi’ imzaladı. Protokolü GTÜ Rektörü Prof. Dr. M. Hasan Aslan ve Kale Kalıp Genel Müdürü Burak Oltulu imzaladı. Protokol imza töreninde GTÜ Enerji Teknolojileri Müdürü Doç. Dr. Ali Murat Soydan ile Kale Kalıp Ar-Ge Müdürü Doç. Dr. Alpay Yılmaz hazır bulundu.

BİLGİ TRANSFERİ

GTÜ – Kale Kalıp iş birliği ile ortak ilgi alanına giren projelerin yürütülmesi birlikte gerçekleştirilip karşılıklı bilgi ve deneyim aktarılması sağlanacak. Üniversite ile firma arasında karşılıklı düzenlenecek seminer, konferans vb. etkinliklerle bilgi transferi sağlanacak. Kale Kalıp tarafından GTÜ öğrencilerine staj ve iş imkânı sağlanması hususunda ortak hareket edilecek.