Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin “hanehalkı tüketim harcaması” istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalardan en yüksek payı yüzde 23.7 ile konut ve kira harcamaları aldı, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı yüzde 20.3 oldu. Hanehalkları, toplam harcamalarının yüzde 2.2’sini sağlık, yüzde 2.3’ü ise eğitim hizmetlerine yaptı.
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En çok harcama konuta ve kiraya
Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin “hanehalkı tüketim harcaması” istatistiklerini yayımladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz