En çok harcama konuta ve kiraya

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ilişkin “hanehalkı tüketim harcaması” istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalardan en yüksek payı yüzde 23.7 ile konut ve kira harcamaları aldı, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı yüzde 20.3 oldu. Hanehalkları, toplam harcamalarının yüzde 2.2’sini sağlık, yüzde 2.3’ü ise eğitim hizmetlerine yaptı.