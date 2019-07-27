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Çatıda 17 yıllık bedava elektrik

Çatıdaki güneş santralları ortalama 8 yılda kendini amorti ediyor. Yaklaşık 25 yıl kullanım ömrü olan santraller 17 yıl boyunca elektrik faturasını sıfırlıyor.
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Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yapılabilecek atıl haldeki çatı, cephe vb. alanlar değerlendirilecek. 10 kilovatlık bir sistem çatıda ortalama 70-80 metrekare alan kaplıyor. Çatısına santral kuranlar ürettikleri elektriğin fazlasını mevcut şebeke üzerinden dağıtım şirketine satabiliyor. Bu işlemin gerçekleşmesi için vergi mevzuatı uyarınca vatandaşların sattıkları elektrik miktarı üzerinden fatura kesmeleri gerekecek. Toplu konut projelerinin yanı sıra villaların da yararlanabileceği düzenlemeyle, öncelikle apartman giderleri karşılanabiliyor.

GELİR DE GETİRİYOR

Konutlar için lisanssız olarak izin verilen asgari limit olan 10 kilovatlık bir santralin tüm kurulum maliyeti 70 bin lira civarında. Kurulum esnasında solar PV panel, inverter, kontrol ve izleme sistemi, kablolama, toplama panosu gibi maliyetlerin yanı sıra işçilik masrafları bulunuyor. Çatı üstü güneş enerjisi elektrik üretim sistemleri yaklaşık 25 yıllık ekonomik ömre sahip. Sistem maliyeti, ortalama 8 yılda kendini amorti ediyor. Yani sistem kendini amorti ettikten sonra 17 yıl boyunca elektrik bedavaya geliyor. Üstelik fazladan üretilen güneş enerjisinin şebekeye verilmesiyle, apartman başına yılda 8 - 10 bin lira kazanç elde edilmesinin mümkün.

Bugün 13:13 TSİ - Ekonomi

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