Darıca’ya kaliteli transfer lazım: 0-4

3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Darıca Gençler Birliği A.Ş., yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında sönük kaldı. Rakiplerine göre maliyeti düşük futbolcular alan sarı-yeşilli ekip, kendi sahasında konuk ettiği İran Süper Lig ekiplerinden Sepahan’a 4-0 yenildi

RAKİP ÇOK GÜÇLÜYDÜ

Müsabakaya Hüseyin Tunay, Salih, Samet, Eren, Veysel, Ahmet Özer, Selman, Onuray, Ömer Demircan, Emre Alan ve Nebi tertibiyle çıkan sarı-yeşilli ekipte teknik direktör Özgür Vurur, ikinci yarıda sık sık oyuncu değişikliğine giderek, kadrosundaki herkesi görme fırsatı yakaladı. Henüz yeni sezon hazırlıklarının başında olan Darıca’nın hem zamana hem de kaliteli transfere ihtiyacı olduğu görüldü. Bu arada kamp öncesi izne çıkan sarı-yeşilli oyuncular salı günü Afyon’da toplanacak.