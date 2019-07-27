Kentimizin en eski amatör kulüplerinden biri olan Yenidoğan Serdarspor, atıcılık branşıyla da ses getirmeye hazırlanıyor. Atıcılık branşı antrenörü Turko Celokan ve Celaleddin Omurca nezaretinde çalışan kulübün atıcılık sporcuları, eğitim esnasında heyecanlı ve eğlenceli anlar yaşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atış Poligonu’nda çalışan sporcular, cumartesi ve pazar günleri 15.30-17.30 saatleri arasında bay ve bayanlara eğitim veriyor. Atıcılık meraklılarının Yenidoğan Serdar Spor Kulübü Başkanı Abdülkadir Bayraktutar ile temasa geçmesi istendi.
Bugün 13:16 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:17 TSİ
Yenidoğan Serdar atıcılık şubesi çalışıyor
Kentimizin en eski amatör kulüplerinden biri olan Yenidoğan Serdarspor, atıcılık branşıyla da ses getirmeye hazırlanıyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz