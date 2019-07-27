Yenidoğan Serdar atıcılık şubesi çalışıyor

Kentimizin en eski amatör kulüplerinden biri olan Yenidoğan Serdarspor, atıcılık branşıyla da ses getirmeye hazırlanıyor. Atıcılık branşı antrenörü Turko Celokan ve Celaleddin Omurca nezaretinde çalışan kulübün atıcılık sporcuları, eğitim esnasında heyecanlı ve eğlenceli anlar yaşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atış Poligonu’nda çalışan sporcular, cumartesi ve pazar günleri 15.30-17.30 saatleri arasında bay ve bayanlara eğitim veriyor. Atıcılık meraklılarının Yenidoğan Serdar Spor Kulübü Başkanı Abdülkadir Bayraktutar ile temasa geçmesi istendi.